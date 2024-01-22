В полиции назвали причину пожара в доме Мазепы на Черниговщине

Полиция Черниговщины начала уголовное производство по факту пожара в доме бизнесмена, основателя Concorde Capital Игоря Мазепы, который произошел ночью с 21 на 22 января, и уже имеет версию, что стало причиной происшествия, сообщает Экономическая правда.

"Вероятной причиной пожара стал недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов" , - отмечают в полиции со ссылкой на предварительные выводы ГСЧС.

На место работала следственно-оперативная группа Городнянского отделения полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

В то же время досудебное расследование продолжается. Для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.

Напомним,﻿﻿ с 21 на 22 января, около 3:20 ночи, в полицию поступила информация от спасателей ГСЧС о пожаре в жилом доме в одном из сел Городнянской общины Черниговского района. По факту возгорания жилого дома полицейские начали уголовное производство.﻿﻿ В результате пожара пострадавших нет.

18 января Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Мазепа проходит по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

19 января Печерский районный суд по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

Основатель Concorde Capital считает, что дело против него мотивировано критикой правоохранителей.