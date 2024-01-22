Британская разведка оценила работу морского коридора без России

Разведка Великобритании сообщает, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с момента вторжения России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 22 января.

Как отметили в ведомстве, такие показатели стали возможными благодаря восстановлению работы основных черноморских портов Украины и созданию одностороннего морского экспортного канала.

Они превысили месячные объемы, достигнутые во время реализации Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, которая подлежала российским инспекциям.

Украина достигла этого благодаря тому, что в значительной степени не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где ему угрожают украинские ракеты и надводные дроны, добавили в ведомстве.

Уверенность рынка поддерживается снижением страхования при посредничестве Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility и объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали коалицию для очистки Черного моря от мин.

В разведке отметили важность экспортного маршрута через Черное море как для экспортных поступлений Украины, "так и как символ того, что обе стороны готовы прекратить нападения на гражданское судоходство, прокладывая путь к уменьшению рисков и увеличению торговли для всех в Черном море".