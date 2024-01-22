В Кремле не понимают, как Трамп может остановить войну с Украиной

В Администрации Путина нет понимания, как экс-президент США Дональд Трамп мог бы остановить российскую агрессию против Украины, никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по этому поводу не было.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимым. Никаких контактов на этот счет не было" , – сказал Песков.

Напомним, бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

После победы на праймериз в штате Айова в середине января Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

А президент Владимир Зеленский в очередной раз пригласил его в Украину.