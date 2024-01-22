Оккупанты обстреляли Краматорск: есть погибший и раненый

Российские захватчики утром обстреляли Краматорск Донецкой области, в результате чего погиб мужчина, а его дочь была ранена.﻿﻿ Об этом заявил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.

"Россияне обстреляли город около 9:25, тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранения получила его 31-летняя дочь" , – сообщил он.

Филашкин подчеркнул, что даже относительно удаленные от фронта города Донецкой области остаются опасными, он призвал жителей эвакуироваться.