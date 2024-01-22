Бизнес анонсировал предупредительную остановку предприятий

Общественное движение бизнеса "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий в случае дальнейшего игнорирования властью "произвола тыловых силовиков".﻿ Об этом говорится в распространенном 22 января заявлении общественной инициативы, сообщает Экономическая правда.

Так, движение "Манифест 42" объявляет о переходе к более радикальным формам протеста против произвола тыловых силовиков в отношении бизнеса и анонсирует 1 февраля приостановку работы компаний на один час, если правительство не начнет решать проблему давления на бизнес.

Ответа от руководства государства ждут до 12:00 1 февраля 2024 года.

Это должны быть следующие шаги для решения проблемы, "угрожающей национальной безопасности государства":

Президенту Украины и правительству - разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные инициативы, разработанные общественным движением "Манифест 42" с привлечением ведущих юристов, "направленные на ограничение злоупотребления властью оборотнями в погонах при проведении обысков, аресте счетов и имущества".

В частности, должен быть инициирован законопроекта, которым все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

От правительства общественный союз ожидает инициирования создания постоянно действующей комиссии в формате "правительство - правоохранительные органы - бизнес объединение" для оперативного реагирования на произвол тыловых силовиков в отношении бизнеса.

Работа комиссии должна быть публичной с привлечением СМИ, а ее решение - обязательными для выполнения правоохранительными органами.

"Манифест 42" также обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить свою позицию по обыскам на территории предприятий без решения суда и допуска адвокатов с учетом 42 статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность, рассчитывая на освобождение Игоря Мазепы из СИЗО.

Подчеркивается, что в случае отсутствия этих шагов со стороны властей общественное движение "Манифест 42" проведет 1 февраля 2024 в 12:00 предупредительную акцию протеста против произвола тыловых силовиков и на 1 час частично, без ущерба для выполнения оборонных заказов, приостановит работу предприятий.

"Испуганные коррупционеры скрываются за юридической казуистикой и пробелами в законодательстве. Но на нашей стороне справедливость. Пора руководству государства продемонстрировать народу Украины, на чьей оно стороне" , - подытожили в общественном союзе.

"Манифест 42" был создан бизнесом летом 2023 года с заявленной целью защиты от произвола тыловых силовиков, коррупционных чиновников и судей, черных нотариусов и регистраторов.

Его подписали 42 представителя предприятий и инвесторов, среди них глава Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО Сергей Позняк, Игорь Мазепа, совладелец Nemiroff Яков Грибов, СЕО "ОККО" Василий Даниляк, президент "Оболони" Александр Слободян, совладелец клиник "Добробут" Олег Калашников, главы "Фармака" Филя Жебровская и "Астарты" Виктор Иванчик, Сергей Сыпко из Agrofusion.