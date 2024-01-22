Туск об отношениях с Украиной: Проблемы нужно решить как можно скорее

Премьер-министр Польши Дональд Туск, который прибыл в понедельник в Киев, заявил, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.﻿, сообщает Европейская правда.

"У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть некоторые конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы как можно скорее решить эти проблемы, а не поддерживать и не приумножать их" , – сказал глава польского правительства журналистам.

Он подчеркнул, что для него очень важно "создать такое ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этой смертельной борьбе со злом".

Туск добавил, что для него вопрос борьбы с российским агрессором "абсолютно номер один".

"На самом деле, я также нахожусь в Киеве ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всег ﻿﻿ о свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии" , – сказал Туск.

Он добавил, что сторонам есть о чем говорить, но важно, чтобы все были убеждены, что "мы говорим о друзьях, которые также знают, как решать определенные спорные проблемы".

Туск прибыл в украинскую столицу рано утром в понедельник. Он почтил память погибших в войне Украины против российской агрессии. В программе визита – переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.