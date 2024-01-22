В МИД отреагировали на предложение Фицо о "территориальном компромиссе" с Россией

В Министерстве иностранных дел Украины в ответ на предложение словацкого премьер-министра Роберта Фицо "территориального компромисса" с Россией заявили, что об этом не может быть и речи. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, сообщает Европейская правда.

"Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны" , – заявил Николенко.

Он добавил, что Украина и партнеры прилагают усилия для вывода россиян из Крыма, Донбасса и Луганска, чтобы они не пошли дальше – в том числе и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края.

"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Имеем совместными усилиями приближать украинскую победу" , - отметил представитель украинского министерства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 24 января, планирует встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. В преддверии встречи он отметился скандальными заявлениями.

Словацкий премьер отметил, что на встрече со Шмыгалем он намерен сказать, что будет всячески блокировать вступление Украины в НАТО.

Он назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ему придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально" , – сказал Фицо.

Перед этим на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном Фицо в очередной раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война РФ против Украины "не имеет военного решения".