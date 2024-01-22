В ГБР рассказали, какую меру пресечения будут просить для Гринкевича

Государственное бюро расследований намерено ходатайствовать об избрании для задержанного утром в Одессе Романа Гринкевича меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает Укринформ.

"Сейчас Роман Гринкевич находится еще по дороге в суд. Могу однозначно сказать, что будем ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста, но мы все понимаем, что есть альтернатива меры пресечения - это залог. Будем коммуникировать по этому поводу прокурором", - сказал он. он.

Как сообщалось, сегодня утром в Одессе был задержан сын львовского бизнесмена Игорь Гринкевич Роман. По информации ДБР, он намеревался пересечь государственную границу. Ранее Гринкевича-младшего объявили в розыск.

29 декабря 2023 года работники ДБР задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ДБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Сотрудники ДБР 17 января объявили новое подозрение львовскому бизнесмену и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету ущерб почти на миллиард гривен. Они разоблачены на сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины.

Подозрение также объявили сыну Игоря Гринкевича Роману.

Пятерым лицам сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 статьи 255 УКУ).