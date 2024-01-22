Туск: В Польше никто не сомневается в необходимости поддерживать Украину

Глава правительства Польши Дональд Туск во время визита в Киев заверил, что в соседней стране не сомневаются в необходимости поддерживать Украину в войне против России. Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, сообщает Европейская правда.

Туск отметил, что на встрече с Зеленским речь шла о польско-украинских отношениях.

"В одном ни у кого в Польше нет никаких сомнений, что мы должны поддерживать Украину, потому что на кону стоит и наша безопасность" , – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что Украина не одинока в войне. "Вы не одиноки, эта борьба за ценности идет во всем мире" , – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что "глубоко верит" в миссию Зеленского принести в Европу и Украину мир.

"Сегодня в мире нет более авторитетного политика, который бы работал ради мира, чем президент Зеленский" , – заявил Туск.

Туск, прибыв в Киев, заявил, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.