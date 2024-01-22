Польша передаст Украине новую военную помощь – Зеленский

Украина получит новый пакет военной помощи от Польши. Также польское правительство выделит кредит на производство оружия для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьером Польши Дональдом Туском.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины" , – говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Президент назвал переговоры с Туском "очень продуктивными" и отметил, что они обсудили все аспекты двусторонних отношений.

"Обсудили сегодня с господином премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины!" , – резюмировал Зеленский.