Польша поддержит быстрое вступление Украины в Евросоюз – премьер

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев заявил, что его страна будет полностью поддерживать быстрое присоединение Украины к Европейскому Союзу. Об этом Туск сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

"Мы достигли договоренности с президентом о роли Польши, которая будет полностью поддерживать быстрое вступление Украины в Европейский Союз" , – сказал Туск.

Зеленский со своей стороны отметил, что обеим странам следовало бы создать специальную консультативную группу по вступлению Украины в Евросоюз.

"Мы будем вместе в Союзе, и мы будем вместе в НАТО. Мы будем вместе отстраивать Украину" , – заявил глава государства.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина и Польша должны начать реальный разговор о том, как решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз, чтобы предотвратить кризисы вроде блокирования границы или зернового кризиса.