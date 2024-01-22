Туск осудил тех, кто пытаются быть нейтральнымы в вопросе войны
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев в понедельник осудил тех, кто в вопросе российско-украинской войны пытается сохранять нейтралитет. Об этом он сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.
"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самое темное место в политическом аду", – сказал польский премьер-министр.
Туск добавил, что вся Украина борется за безопасность всего свободного мира.
"Это не лозунг. Это не пустые слова о том, что здесь решается судьба свободного мира", – добавил Дональд Туск.
По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.