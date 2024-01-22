Кулеба рассказал, от чего зависит продолжительность войны в Украине

Продолжительность войны в Украине зависит от видов вооружения, переданных Украине союзниками. Речь идет, в частности, о дальнобойных ракетах, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления в Совете министров иностранных дел ЕС со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T — это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус, тем короче будет война" , — подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Украина рассчитывает на скорые шаги по практическому открытию переговоров о вступлении в ЕС уже в первой половине 2024 года.

"Мы должны сохранять темп, проводя скрининг законодательства и готовя переговорную рамку. Мы рассчитываем, что она будет утверждена как можно скорее, сразу после оценки Еврокомиссией в ближайшие месяцы внедрения Украиной четырех шагов, что позволит нам провести первую межправительственную конференцию уже в первой половине этого года" , — подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства также призвал Евросоюз увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки Украины, конфисковать российские активы РФ и прервать поставки в РФ критические компоненты.

Кулеба выразил надежду на скорейшее утверждение следующего пакета санкций против России, а также успешное проведение работы по поиску механизмов использования замороженных активов России для восстановления Украины.

"Необходим запрет на поставку товаров двойного назначения и ряда гражданских товаров, которые Россия использует для производства оружия. У ваших стран есть одни из лучших финансовых разведок мира, которые способны выявить и заблокировать соответствующие бизнес-схемы" , — отметил министр.

Как сообщалось, Европейский Союз приступил к работе над конфискацией замороженных активов России в интересах Украины.