В Полиции ответили, будут ли забирать у граждан розданное в начале войны оружие

С начала полномасштабного вторжения правоохранители изымают у украинцев гораздо больше незаконного оружия, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину начала изымать у граждан взрывчатку, патроны, гранаты и пистолеты в очень большом количестве. Однако оружие, которое было роздано в начале войны, изыматься не будет.

"Что касается оружия, которое раздавали в начале войны, мы его сейчас не забираем у граждан. Потому что идет война, и с оружием люди чувствуют себя безопаснее. Есть законопроект, чтобы провести регистрацию этого оружия и учесть его. Чтобы гражданин пришел, зафиксировал его. "После чего оружие будет отстреляно, учтено и возвращено гражданину. А уже после окончания войны в течение 90 дней будет необходимость его сдать. Если не сдал - тогда уже уголовная ответственность" , - рассказал Выговский.

Он также рассказал, что правоохранители думали о денежном вознаграждении для граждан, которые добровольно потом сдадут оружие. Однако пока у полиции нет ресурсов для того, чтобы воплотить эту идею.

"Это, конечно, мотивация. Другая мотивация - оставлять оружие гражданам, но делать его не огнестрельным, выхолащивать его. Конечно, оружие на руках - это одна из проблем. Мы, бывает, изымаем колоссальные объемы. Недавно изъяли в Николаеве у одного. фигуранта арсенал целый. Там была даже боевая часть от "Шахеда". Люди даже такое приносят себе домой" , - сказал он.

Реестр оружия в Украине

Напомним, в феврале 2022 года сразу после российского вторжения бывший министр обороны Алексей Резников призвал украинцев вступать в территориальную оборону и получить оружие для борьбы с оккупантами.

Примечательно, что только в Киеве в первые дни вторжения раздали около 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов.

А 3 марта Верховная рада в закрытом режиме легализовала выдачу огнестрельного оружия гражданским , готовым участвовать в отражении агрессии Российской Федерации.

А уже 23 июня 2023 в Украине заработал "Единый реестр оружия". По данным МВД, 19 588 пользователей уже авторизировались в "Едином окне гражданина".

В интервью министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинское общество созрело до легализации. Но в этом контексте, прежде всего, речь идет о безопасном обращении с оружием.