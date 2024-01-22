ОП надеется на скорейшее начало переговоров по гарантиям безопасности с Польшей

Офис президента Украины Владимира Зеленского надеется на скорейшее начало переговоров по гарантиям безопасности с Польшей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление замруководителя ОП Игоря Жовкви.

"Надеемся на скорейшее начало переговоров с Польшей по заключению двустороннего договора по безопасности по примеру Великобритании", - заявил Жовква.

По его словам, это ознаменует новый этап в двусторонних отношениях между Украиной и Польшей.

"Вместе сделаем Европу безопаснее, а Украину и Польшу - сильнее вместе", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Туск в Киеве

Напомним, сегодня, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск, впервые с тех пор как возглавил правительство в декабре 2023 года, приехал в Украину.

Гарантии безопасности для Украины

В начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Также сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

Соглашение по безопасности между Британией и Украиной

12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.