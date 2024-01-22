Сырский: Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях крайне напряженная

Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

По словам Сырского, в ходе работы с командирами бригад, которые воюют на этих направлениях, он заслушал выводы по оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий.

Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.