Умеров: Бельгия в этом году выделит 611 млн евро военной помощи Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с бельгийской коллегой Людивин Дедондер сообщил, что Бельгия в этом году выделит 611 миллионов евро военной помощи Украине, сообщает Европейская правда.
Об этом Умеров рассказал в своем Twitter (Х.
Главы оборонных ведомств обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между странами.
"Высоко ценю непоколебимую поддержку Бельгией Украины. В этом году Бельгия предоставит 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших вооруженных сил", – отметил министр.
Умеров также поблагодарил за участие Бельгии в коалиции по усилению военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов.
Осенью прошлого года Бельгия объявила, что отправит в Украину несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.
Напомним, начальник Генштаба армии Бельгии, адмирал Мишель Гофман считает, что европейским государствам нужно серьезно воспринимать российскую угрозу и быть готовыми к тому, что Россия в будущем может напасть на других своих соседей.