Печерский суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу

Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, фигурирующий по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ, под стражу до 17 марта 2024 с возможностью внести залог более 500 миллионов гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит трансляция заседания на Youtube-канале "Суспильного".

Прокуры просили содержания под стражей из-за риска того, что Гринкевич может повлиять на свидетелей или, воспользовавшись поддельными документами, уехать за границу или будет продолжать совершать правонарушения. Просили залог в размере 500 001 528 грн.

Сторона защиты не согласилась с ходатайством прокурора, назвав обвинения безосновательными и просила применить для Гринкевича круглосуточный домашний арест.

По залогу, по словам адвоката, внести указанную сумму подозреваемый также не имеет возможности, ведь все его счета заблокированы.

Сам Гринкевич заявил, что залог в указанном адвокатами размере вносить не будет. Дело он назвал заказным и сообщил, что в Одессе был с рабочими делами и планировал вернуться в Киев. О том, что его разыскивают, он узнал вроде бы несколько дней назад.

Что предшествовало:

22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича, сына скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Он находился в розыске. Прокуроры через суд получили разрешение на его задержание.