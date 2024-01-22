На востоке Украины саперы взяли в плен 11 российских окупантов
Саперы отдельного полка ВСУ на восточном фронте взяли в плен 11 российских окупантов, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
"Инженерам 808-го отдельного полка поддержки ВСУ удалось пополнить обменный фонд 11 россиянами. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задания", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, на Таврическом направлении за месяц более 100 российских военных сдались в плен.