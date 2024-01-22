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На востоке Украины саперы взяли в плен 11 российских окупантов

На востоке Украины саперы взяли в плен 11 российских окупантов
Фото: Telegram

Саперы отдельного полка ВСУ на восточном фронте взяли в плен 11 российских окупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

"Инженерам 808-го отдельного полка поддержки ВСУ удалось пополнить обменный фонд 11 россиянами. Это произошло на востоке страны, где полк как раз выполняет боевые задания", — говорится в сообщении.
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Как сообщалось, на Таврическом направлении за месяц более 100 российских военных сдались в плен.

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