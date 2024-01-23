США и Британия снова ударили по хуситам в Йемене – CNN

США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене в понедельник, это стало очередной атакой йеменских боевиков за чуть более чем 10 дней.﻿﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей оборонного ведомства США, сообщает Украинская правда.

По словам представителя оборонного ведомства, США и Великобритания нанесли удары по менее чем 10 объектам, что меньше, чем во время первой совместной операции 11 января, когда были нанесены удары по более чем 30 объектам хуситов.

США развернули истребители с авианосца ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках этих ударов.

Президент Джо Байден говорил со своим британским коллегой, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник, как сообщил Белый дом ранее в тот же день, о ряде тем, включая безопасность в Красном море.

В понедельник канал CNN сообщил, что США назвали операцию по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене "Operation Poseidon Archer", что свидетельствует о более организованном и потенциально долгосрочном подходе к операциям в Йемене, направленных на сдерживание поддерживаемой Ираном группировки от нападений на коммерческие суда в Красном море.

С 11 января США нанесли восемь ударов по объектам хуситов в Йемене.

Первая волна ударов, в ходе которой США и Великобритания нанесли удары по примерно 30 объектам на территории Йемена, контролируемой хуситами, ознаменовала начало операции "Poseidon Archer", заявил один из официальных представителей.

Атаки были направлены на ударные беспилотники, противокорабельные баллистические ракеты, противокорабельные крылатые ракеты и т.д., поскольку США пытались подорвать способность группировки вести огонь по международным судоходным путям.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в понедельник, что хуситы не совершали новых нападений на коммерческое судоходство с 18 января.

В понедельник хуситы заявили, что атаковали грузовое судно Ocean Jazz, принадлежащее США, но представитель оборонного ведомства сообщил, что это заявление не соответствует действительности.