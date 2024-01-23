Израиль предложил ХАМАСу паузу в боевых действиях для освобождения заложников – СМИ

Израиль через катарских и египетских посредников сделал предложение ХАМАС, которое предусматривает паузу в боевых действиях около двух месяцев в рамках многоэтапного соглашения для освобождения всех заложников, которые удерживаются в Газе.﻿﻿ Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, хотя предложение не включает договоренности о прекращении войны, предлагается самый длинный период прекращения огня со стороны Израиля с начала боевых действий.

Axios напоминает, что более 130 заложников все еще удерживаются в Газе. Израильские официальные лица заявляют, что несколько десятков заложников погибли либо 7 октября, либо в течение следующих недель.

По данным издания, израильские чиновники заявили, что военный кабинет Израиля одобрил 10 дней назад условия нового предложения по освобождению заложников, которые отличаются от предыдущих аспектов соглашений, отвергнутых ХАМАС, и являются более прогрессивными, чем предыдущие израильские предложения.

Израильские официальные лица заявили, что ждут ответа от ХАМАС, но подчеркнули, что имеют "осторожный оптимизм" относительно возможности достичь прогресса в ближайшие дни.

Согласно предложению, соглашение предусматривает освобождение всех живых заложников и возвращение тел погибших заложников в несколько этапов. На первом этапе будут освобождены женщины, мужчины старше 60 лет и заложники, находящиеся в критическом состоянии.

Следующие этапы будут включать освобождение женщин-военнослужащих, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военнослужащими, израильских военнослужащих-мужчин, а также возвращение тел погибших заложников.

Официальные лица заявили, что предложенный Израилем общий период паузы для завершения освобождения всех заложников на разных этапах может составлять до двух месяцев.

Согласно предложенному соглашению, Израиль и ХАМАС заранее договорятся о том, сколько палестинских заключенных будет освобождено за каждого израильского заложника, а затем состоятся отдельные переговоры по именам этих заключенных.

Израильские чиновники заявили, что предложение включает в себя передислокацию Армии обороны Израиля таким образом, чтобы некоторые из них были выведены из основных населенных пунктов анклава и позволили постепенное возвращение палестинского гражданского населения в город Газа и северную часть сектора Газа по мере реализации соглашения.

Израильские официальные лица заявили, что это предложение четко дает понять, что Израиль не согласится прекратить войну и не согласится освободить всех 6 000 палестинских заключенных.

В публикации отмечается, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам в понедельник, что президент Байден поддерживает паузу в боевых действиях, которая бы позволила освободить заложников и доставить больше гуманитарной помощи в Газу.

Израильские официальные лица заявили, что готовы освободить значительное количество палестинских заключенных, если ХАМАС согласится на это предложение.

Они признают, что если соглашение будет реализовано, операции ЦАХАЛа в Газе будут значительно меньше по объему и интенсивности после двухмесячной паузы.