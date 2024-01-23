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Курс валют НБУ на 23 января

Курс валют НБУ на 23 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 января, понизился до уровня 37.45 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 40.79 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 4.26 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 47.66 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.14 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.35 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.452100 --0.075
EUR Евро 40.792800 --0.048
RUB Рубль 0.425840 +0.001
GBP Фунт стерлингов 47.657800 +0.078
CHF Швейцарский франк 43.142600 --0.041
PLN Польский злотый 9.350600 --0.01

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