Курс валют НБУ на 23 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 22 января, понизился до уровня 37.45 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 40.79 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 4.26 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 47.66 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.14 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.35 за 1 польский злотый.