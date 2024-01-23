Курс валют НБУ на 23 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 23 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 22 января, понизился до уровня 37.45 за 1 доллар.
Евро подешевел на 5 коп до 40.79 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 4.26 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 47.66 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.14 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 9.35 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.452100
|EUR
|Евро
|40.792800
|RUB
|Рубль
|0.425840
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.657800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.142600
|PLN
|Польский злотый
|9.350600