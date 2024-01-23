Ракетная атака: в Киеве повреждены дома, горят авто

В результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов и детсада, в Святошинском районе горят автомобили. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"В Святошинском районе пылает здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в здание детсада.

В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе" , – сообщил Кличко.

Впоследствии информация о попадании обломков в здание детского сада не подтвердилась, сообщили в КМВА.

Одного пострадавшего в Соломенском районе госпитализировали.

Также зафиксировано возгорание в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место.

По словам мэра, в Печерском районе есть попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

Напомним, утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны.