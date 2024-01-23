У Байдена считают, что следующие месяцы будут критическими для Украины

Администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускорить решение о продлении поддержки. С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины" , - сказал представитель администрации США.

Он отметил, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден ясно заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.