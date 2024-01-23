Атака РФ на Киев: пострадали 9 человек

По меньшей мере 7 человек пострадали в результате ракетного удара россиян по Киеву утром 23 января.﻿﻿ Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"Сейчас уже 7 пострадавших в результате утренней атаки на столицу. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых людей госпитализировали, одному пострадавшему, 13-летнему парню, медики оказали помощь на месте" , – сообщил мэр.

В столице продолжаются пожары в результате атаки.

Экстренные службы работают на местах.

Напомним, утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны. Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов и детсада, в Святошинском районе горят автомобили.