Оккупанты более 20 раз атаковали на Марьинском направлении – Генштаб

За минувшие сутки российские войска совершили 21 штурм позиций Сил обороны Украины на Марьинском направлении. Всего за сутки на передовой произошло 68 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 23 января.

Всего враг нанес 3 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Гранов, Григоровка, Песчаное Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздолевка, Богдановка, Хромово, Клещиевка, Белая Гора, Майорское, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Новомихайловка, Старомайорское, Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змиевка, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.