РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 51 артсистему – Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в войне против Украины примерно 960 военных, 22 танка, 51 артиллерийскую систему, 59 бронемашин, 2 реактивные системы залпового огня и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 377 820 (+960) человек,
- танков − 6 214 (+22) ед,
- боевых бронированных машин – 11 548 (+59) ед,
- артиллерийских систем - 8 947 (+51) ед,
- РСЗО − 970 (+2) ед,
- средств ПВО − 657 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 961 (+0) ед,
- крылатых ракет − 1 820 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 956 (+65) ед,
- специальной техники – 1 409 (+12) ед.