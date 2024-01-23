РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 51 артсистему – Генштаб

За прошедшие сутки Россия потеряла в войне против Украины примерно 960 военных, 22 танка, 51 артиллерийскую систему, 59 бронемашин, 2 реактивные системы залпового огня и другую технику.

Об этом сообщили﻿ в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили: