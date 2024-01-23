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РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 51 артсистему – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 51 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла в войне против Украины примерно 960 военных, 22 танка, 51 артиллерийскую систему, 59 бронемашин, 2 реактивные системы залпового огня и другую технику.

Об этом сообщили﻿ в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 377 820 (+960) человек,
  • танков − 6 214 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин – 11 548 (+59) ед,
  • артиллерийских систем - 8 947 (+51) ед,
  • РСЗО − 970 (+2) ед,
  • средств ПВО − 657 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 961 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 1 820 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 956 (+65) ед,
  • специальной техники – 1 409 (+12) ед.

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