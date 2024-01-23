США должны оставаться лидерами в поддержке Украины – Кирби

Мир внимательно наблюдает за решениями Вашингтона о поддержке Украины, и если США хотят сохранить глобальное лидерство по этому вопросу, Конгресс должен немедленно принять дополнительную помощь. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Президент отдает себе отчет, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем" , - отметил представитель администрации.

По его словам, по всей видимости, за этим внимательно следит и президент России Путин, и лидер Китая Си.

"Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине. Мы буквально лидировали не только во вкладах, но и в координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину" , - отметил он.

В ответ на вопрос, что в случае отказа Конгресса будет принимать дальнейшую помощь для Украины, представитель администрации подчеркнул, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.