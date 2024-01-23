Качиньский оставит руководство своей партией – польськое СМИ

Лидер до недавнего времени правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский планирует со следующего года окончательно оставить руководство партией и передать лидерство "молодому поколению". Об этом со ссылкой на свои источники пишет издание Onet, сообщает Европейская правда.

Качиньский якобы объявил коллегам, что окончательно оставит пост лидера и сам не будет определять преемника. По информации журналистов, об этом он сказал несколько недель назад только ближайшему кругу коллег и попросил преждевременно не разглашать эти планы.

Замена руководства должна состояться в первой половине 2025 года, нового лидера выберет съезд партии.

Фактически это означает, что уже сейчас среди политиков "ПиС" начнется подготовка к соревнованиям за главный пост.

Наиболее вероятными преемниками Качиньского считают экс-премьера Матеуша Моравецкого, бывшего министра обороны Мариуша Блащака, Беату Шидло или Пшемыслава Чарнека.

При этом в партии очень много людей, которые еще надеются убедить Качиньского остаться, утверждая, что "без Ярека не будет "ПиС" и "Объединенных правых".

В частности, такие мысли высказывал представитель предыдущего правительства Петр Мюллер. По его словам, в случае ухода Качиньского с должности партии грозит распад и именно благодаря Качиньскому лагерь объединенных правых держится вместе.