ЕС планирует ввести санкции против российского алюминия – Politico

Европейский Союз намерен ввести эмбарго против российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций. Его хотят согласовать ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения – 24 февраля. Об этом пишет Politico, сообщает Лига.Бизнес.

Поскольку процесс выплавки алюминия нуждается в огромном количестве электроэнергии, санкции против алюминия одновременно станут санкциями против энергетического сектора.

По словам одного из дипломатов, с которыми общалось издание, Евросоюз планирует рассмотреть эмбарго еще на ряд товаров, но переговоры по этому поводу находятся на ранней стадии.

Самая большая проблема в том, что в Евросоюзе больше не видят больших целей для введения санкций. Ядерная энергетика или сжиженный природный газ (LNG) остаются вне ограничений из-за позиции разных стран Евросоюза. Росатом строит два новых реактора для Венгрии, поэтому она не позволяет наложить санкции на российский атомный сектор, а российский LNG импортируется многими странами, прежде всего, Испанией.

На этом фоне Евросоюз сосредоточил свое внимание не на российском экспорте, а на российском импорте.

Страны ЕС хотят создать дополнительные препятствия для приобретения Россией компонентов, которые она не умеет производить самостоятельно и которые ей нужны для высокотехнологичного оружия, таких как управляемые ракеты.

Но и здесь результаты неоднозначны. По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, борьба с обходом санкций остается головной болью для ЕС.