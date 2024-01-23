ЕС планирует ввести санкции против российского алюминия – Politico
Европейский Союз намерен ввести эмбарго против российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций. Его хотят согласовать ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения – 24 февраля. Об этом пишет Politico, сообщает Лига.Бизнес.
Поскольку процесс выплавки алюминия нуждается в огромном количестве электроэнергии, санкции против алюминия одновременно станут санкциями против энергетического сектора.
По словам одного из дипломатов, с которыми общалось издание, Евросоюз планирует рассмотреть эмбарго еще на ряд товаров, но переговоры по этому поводу находятся на ранней стадии.
Самая большая проблема в том, что в Евросоюзе больше не видят больших целей для введения санкций. Ядерная энергетика или сжиженный природный газ (LNG) остаются вне ограничений из-за позиции разных стран Евросоюза. Росатом строит два новых реактора для Венгрии, поэтому она не позволяет наложить санкции на российский атомный сектор, а российский LNG импортируется многими странами, прежде всего, Испанией.
На этом фоне Евросоюз сосредоточил свое внимание не на российском экспорте, а на российском импорте.
Страны ЕС хотят создать дополнительные препятствия для приобретения Россией компонентов, которые она не умеет производить самостоятельно и которые ей нужны для высокотехнологичного оружия, таких как управляемые ракеты.
Но и здесь результаты неоднозначны. По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, борьба с обходом санкций остается головной болью для ЕС.
"Сложность состоит в том, что некоторые из этих компонентов не попадают под санкции, так как могут быть в чем-то, что, на первый взгляд, выглядит достаточно невинным. Мы называем это запчастями к холодильникам. А россияне разбирают это и потом используют", – объяснил он.