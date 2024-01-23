Возле Петербурга заметили российские системы ПВО С-300 – Astra

В Ленинградской области РФ местные жители заметили российские зенитно-ракетные комплексы С-300, вероятно, из-за недавней атаки украинских беспилотников.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

"С-300 ставят вокруг Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", - после первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300" , - говорится в сообщении.

Astra отмечает, что комплекс С-300 снял на видео местный житель. Один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.