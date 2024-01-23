В США и Европе беспокоятся из-за возможных поставок РФ ракет из КНДР – NYT

Европейские и американские чиновники опасаются из-за возможных поставок России северокорейских ракет и боеприпасов. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники в структурах Пентагона и НАТО, сообщает Европейская правда.

В материале говорится, что хотя многие северокорейские артиллерийские снаряды оказываются неисправными, с помощью них российские оккупационные войска все равно могут обстреливать украинские позиции, тогда как ВСУ ограничивают использование собственных уменьшающихся запасов.

Однако больше всего Брюссель и Вашингтон беспокоят именно баллистические ракеты.

Ряд чиновников выразили опасение, что россияне надеются использовать ракеты для преодоления поставленных Украине западных систем противовоздушной обороны.

Хотя пока количество переданных ракет невелико, вероятно, меньше 50, американские и европейские чиновники считают, что впоследствии их может быть гораздо больше.

Причем в отличие от снарядов северокорейские ракеты не устарели – исследование показало, что их конструкция новейшая.

К тому же, американские официальные лица говорят, что северокорейские ракеты оказываются такими же точными, как и российские.

В Южной Корее официальные лица и аналитики говорят, что война в Украине дает Северной Корее то, в чем она нуждается: испытательный полигон, чтобы увидеть, как ее новый ракетный арсенал, разработанный для конфликта с Южной Кореей и США, противостоит системам ПВО западного образца.

Чиновники США беспокоятся, что если Северная Корея увеличит свои поставки в РФ, Украина может быть вынуждена еще больше тратить западные ракеты ПВО, что будет иметь разрушительные для нее последствия, если дополнительное военное финансирование не будет одобрено Конгрессом.

В НАТО тоже обеспокоены фактом северокорейских поставок в РФ, что может оказаться особенно проблематичным в то время, когда Украина не уверена, когда и от кого она получит свои последующие поставки.

Издание отмечает, что США будет тяжело остановить эти поставки из КНДР в Россию. Северная Корея в последнее время занимает более воинственную позицию в своей внешней политике и сосредоточилась на укреплении своих связей с Россией.

Однако природа этих отношений неясна. Россия обещает широкий спектр технологий в обмен на баллистические ракеты, в том числе самолеты и передовые технологии. Но американские официальные лица не верят, что Россия предоставила оружие или дополнительные технологии для баллистических ракет.