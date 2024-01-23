В Украине зарегистрировали девять случаев нового субварианта COVID-19

В Украине за январь уже зарегистрировано девять случаев нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" - JN.1, который называют "Дженни". Об этом заявили в министерстве здравоохранения, сообщает Укринформ.

"В январе в пяти областях выявили девять случаев субварианта коронавируса JN.1 «Дженни», которые подтвердили в Национальной референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Три случая в Сумской области, по два — в Волынской и Черкасской областях и по одному — в Ровенской и Запорожской областях" , - сказал замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Как отмечается, среди заболевших в Украине только один из девяти человек имел две прививки против COVID-19. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания, только один человек был госпитализирован в больницу. Возраст пациентов 27–73 года.