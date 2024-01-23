НАТО закупит более 200 тысяч артиллерийских боеприпасов

Североатлантический альянс заключил контракты на закупку около 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщает Европейская правда.

Контракты подписала генеральный директор Агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс в присутствии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

"Это демонстрирует, что проверенная структура НАТО для совместных закупок работает. Война России в Украине стала битвой за боеприпасы. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину" , – сказал Столтенберг.

Альянс подталкивает страны-члены к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

С тех пор как в июле 2023 года лидеры стран НАТО согласовали План действий по оборонному производству, NSPA заключила контракты на поставку боеприпасов на сумму около 10 миллиардов долларов.

В частности NSPA от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление тысячи ракет к Patriot в Европе, для чего в Германии расширят производственные мощности.