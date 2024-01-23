РФ сократила экспорт нефти из-за непогоды и атаки беспилотников - СМИ

Морские поставки российской сырой нефти упали до минимума почти за два месяца из-за неблагоприятной погоды и ударов украинских беспилотников, которые остановили нефтяной поток из ключевого экспортного терминала в Ленинградской области. Об этом сообщает Bloomberg, сообщает Укринформ.

По данным агентства, около 3,36 миллиона баррелей сырой нефти в сутки были отгружены из российских портов за четыре недели до 21 января. Это на 50 тыс. баррелей в сутки меньше показателя за период до 14 января.

Средненедельное значение снизилось на 340 тыс. баррелей в сутки до минимума за семь недель в 3,02 млн баррелей.

Отмечается, что экспорт российской нефти сократился в некоторых портах из-за непогоды и удара украинских беспилотников по заводу по переработке конденсата в Усть-Луге Ленинградской области, из-за чего в воскресенье была прекращена загрузка и перенесена на следующую неделю.

РФ заявила, что сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день в течение первого квартала после того, как несколько других членов группы ОПЕК+ согласились дополнительно ограничить добычу. Сокращение будет распределено между поставками сырой нефти - на 300 тыс. баррелей в день и нефтепродуктами. Средний показатель сырой нефти за 4 недели был примерно на 220 тыс. баррелей в день ниже уровня мая-июня 2023 года.