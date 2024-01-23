ХАМАС устроил новую атаку на израильских военных в Газе

Боевики ХАМАС устроили новую атаку на израильских военных в Секторе Газа 22 января. Они выстрелили по БТРу охраны ЦАХАЛ, после второго взрыва на воздух взлетели два здания, которые готовились к сносу, хотя внутри них еще оставались военные, 21 человек погиб, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Двадцать один израильский солдат был убит в понедельник, когда они подверглись нападению на юге Сектора Газа, что вызвало взрыв, в результате которого обрушились два здания с солдатами внутри них" , - пишет издание The Times of Israel 23 января.

Как уточняют журналисты, здания готовились к сносу войсками, когда палестинские боевики открыли огонь из РПГ по танку, охранявшему силы. Затем в зданиях произошел второй взрыв, возможно, из второго гранотомета, который привел к их обрушению.

"Это был самый смертоносный инцидент с начала наземного наступления Израиля в анклаве, в результате которого число погибших военных в ходе операции достигло 219" , - отмечает The Times of Israel.

На пресс-конференции во вторник утром официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что войска действуют в районе примерно в 600 метрах от границы, напротив южной израильской общины Кисуфим.

"Около 16.00 боевики обстреляли из РПГ танк, охранявший войска, одновременно произошел взрыв в двух двухэтажных зданиях. Из-за этого взрыва здания рухнули, а большая часть сил находилась внутри и рядом с ними" , - сказал он.

Хагари сказал, что взрыв в зданиях, скорее всего, был результатом мин, заложенных войсками с целью последующего сноса построек, но причина взрыва все еще расследуется. Возможно, в здание попал второй гранатомет.

ЦАХАЛ назвал имена 17 солдат, погибших в результате инцидента, все они были резервистами. Еще трое солдат были убиты в бою в понедельник в ходе усиленного штурма города Хан-Юнис на юге Газы.