На Закарпатье бросили гранату во двор депутата

Работники Мукачевского районного управления полиции утверждают, что утром 23 января кто-то бросил гранату на территорию частного дома депутата Закарпатского областного совета. Правоохранители отметили, что в результате эпизода никто не пострадал, сообщает Лига.net.

Около 04.00 на главный пульт центрального наблюдения полиции охраны поступил сигнал "тревога" из частного дома в Мукачево.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что владельцем дома депутат Закарпатского областного совета.

По данным правоохранителей, "тревожную кнопку" нажал охранник, услышавший звук взрыва во дворе.

Сотрудники следственно-оперативной группы и криминалисты утверждают, что на территорию двора кто-то забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Оперативники пытаются задержать причастного.

Событие квалифицируют как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путём взрыва.