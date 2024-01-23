В Раде против увеличения налогов на некритический импорт
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев забраковал идею Национального банка об увеличении налогов на некритический импорт, сообщает Лига.Финансы.
В начале января заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук сказал, что Украине следует подумать о дополнительном налогообложении некритического импорта, чтобы уменьшить внешнеторговый дефицит и увеличить поступления в бюджет.
"Не совсем согласен с предложением Нацбанка", — ответил на это Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он признал, что увеличение налогов помогло бы улучшить торговый баланс, но, по его мнению, "баланс выгод и потерь от такого вмешательства государства в экономические процессы является негативным".
У Гетманцева есть три аргумента против налога на импорт:
- негативный опыт 2022 года, когда перечень освобожденных от налога товаров критического импорта за три месяца вырос с двух десятков позиций до 90% всех поставок.
"Перечень является субъективным и при его составлении потенциально существует огромная коррупционная составляющая", – указал Гетманцев.
- если увеличивать налог только на предметы роскоши, влияние и на поступление и платежный баланс будет минимальным;
- остается потенциал административных решений по контролю за возвратом экспортной валютной выручки в страну.