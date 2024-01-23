Россияне вывели в Черное море еще один носитель "Калибров"
Россия во вторник, 23 января, вывела в Черное море еще один подводный ракетоноситель. Количество "Калибров", готовых к применению, увеличилось до 20. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"В Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий залп "Калибров" - до 20 ракет.
"Уровень ракетной опасности - очень высокий! Сигналы воздушных тревог не игнорируем!", - подчеркнули в Силах обороны.
Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, к двум надводным, которые были зафиксированы уже несколько суток в Черном море, присоединилась подлодка.
"То есть количество ракет, готовых к применению, увеличилось до 20. Напомню, что пуски с подлодки обнаружить сложнее, поэтому реагирование должно быть оперативнее. Они летят очень низко над водой, и оказываются немного позже, до взрыва остается несколько минут. Поэтому учитывая предыдущую ракетную активность врага следует считать, что такое наращивание может быть как игрой мышц, так и реальным повышением опасности", - отметила она.