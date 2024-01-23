Россияне вывели в Черное море еще один носитель "Калибров"

Россия во вторник, 23 января, вывела в Черное море еще один подводный ракетоноситель. Количество "Калибров", готовых к применению, увеличилось до 20. Об этом заявили в Силах обороны юга Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"В Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем!" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий залп "Калибров" - до 20 ракет.

"Уровень ракетной опасности - очень высокий! Сигналы воздушных тревог не игнорируем!" , - подчеркнули в Силах обороны.

Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, к двум надводным, которые были зафиксированы уже несколько суток в Черном море, присоединилась подлодка.