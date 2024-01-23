Во Владивостоке пожары на электроподстанциях, обесточены сотни домов – росСМИ

В российском Владивостоке слышали взрывы и произошел пожар на двух электроподстанциях, обесточены сотни домов, сообщает Украинская правда.

Telegram-канал Astra сообщает, что жители Владивостока говорят о взрывах и пожарах сразу на двух электроподстанциях

По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилова и Бухте Тихой. В ряде домов нет света.

СМИ сообщают, что на Бухте Тихой остались без света более 250 домов.

По информации энергокомпании, около 19:00 (11:00 по киевскому времени) на подстанции Загородная в районе Борисенко произошло отключение двух трансформаторов. Зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве, возгорания трансформаторов не было.

На место прибыла бригада энергетиков и пожарный расчет МЧС.