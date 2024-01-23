В ВСУ назвали причину паузы между ракетными обстрелами РФ

Избиение российского самолета-разведчика А-50, по всей вероятности, снизило темпоритм обстрелов Украины. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Армия Информ.

"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в РФ с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с нехваткой информации" , — сообщила Наталья Гуменюк.

Также она отметила, что системные взлеты МиГ-31 можно считать фактором психологического давления.