В ВСУ назвали причину паузы между ракетными обстрелами РФ
Избиение российского самолета-разведчика А-50, по всей вероятности, снизило темпоритм обстрелов Украины. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Армия Информ.
"Учитывая некоторые неприятности, которые сложились в РФ с самолетом-разведчиком, они все же нуждаются в дополнительном сборе информации. Совершенно очевидно, что такая пауза между ракетными атаками могла быть связана с нехваткой информации", — сообщила Наталья Гуменюк.
Также она отметила, что системные взлеты МиГ-31 можно считать фактором психологического давления.
"В любом случае враг понимает свое превосходство в воздухе, и время от времени его демонстрирует. Психологическое влияние на противника – это тоже элемент гибридной войны", – отметила Гуменюк.