Оккупанты обстреляли Херсон: погиб мужчина

Российские военные обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина и получила ранения женщина.﻿﻿ Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Украинская правда.

"Российская армия убила жителя Корабельного района Херсона. У подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина" , – сообщил он.

По его словам, в результате российских ударов по Киндейке (пгт под Херсоном) также пострадала 74-летняя женщина. Ей на помощь направляется "скорая".