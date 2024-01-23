Оккупанты обстреляли Херсон: погиб мужчина
Российские военные обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина и получила ранения женщина. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Украинская правда.
"Российская армия убила жителя Корабельного района Херсона. У подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина", – сообщил он.
По его словам, в результате российских ударов по Киндейке (пгт под Херсоном) также пострадала 74-летняя женщина. Ей на помощь направляется "скорая".