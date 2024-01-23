Маск после посещения концлагеря Аушвиц назвал себя евреем

Бизнесмен Илон Маск заявил, что у него так много друзей-евреев, что он "еврей по соучастию", но добавил, что он "наивен" по поводу антисемитизма, сообщает Лига.net.

22 января Маск в сопровождении консервативного деятеля Бена Шапиро посетил Аушвиц-Биркенау, бывший нацистский лагерь смерти в польском Освенциме, где во время Холокоста убили миллионы евреев.

Европейская еврейская ассоциация организовала визит и провела конференцию позже в понедельник в Кракове. Там гендиректор Tesla спросил Шапиро о "радикальном всплеске антисемитской активности".

Миллиардер сказал, что он "наивен" в этом вопросе, поскольку две трети его друзей являются евреями.

"У меня вдвое больше друзей-евреев, чем друзей-неевреев. Я больше еврей по соучастию. Я по желанию еврей. Так что я подумал: "Что именно люди говорят об этом антисемитизме?" Потому что я никогда не слышу этого за обеденным столом. Это абсурд — по крайней мере, в кругах моих друзей" , – сказал Маск.

Напомним, Илон Маск прибыл в Польшу в воскресенье вечером 21 января.

Визит Маска на место бывшего нацистского лагеря смерти может стать попыткой спасти имидж скандального миллиардера, в прошлом году поддержавшего пост анонимного интернет-пользователя на X с антисемитскими заявлениями.

В Кракове Маск принял участие в дискуссии с консервативным публицистом Беном Шапиро по теме антисемитизма в интернете. Бизнесмен отметил, что важнейшей формой предотвращения пропаганды и распространения ненависти в интернете является свобода слова и медиа.

Маск посетил Аушвиц вместе с трехлетним сыном, несмотря на правила. Концлагерь не советуют посещать с детьми до 14 лет.