Нацбанк обязал финучреждения отчитываться об операциях кредитных должников
Национальный банк утвердил правила отчетности для участников финансового рынка об активных операциях кредитных должников, сообщает Экономическая правда.
Правила вводятся для осуществления надзора за деятельностью участников финрынка и оценки эффективности управления кредитными рисками.
Согласно утвержденным правилам, отчетность в Национальный банк об активных операциях должны подавать:
- банки Украины;
- финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;
- кредитные союзы.
Речь идет об отчетности об активных операциях должника, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) равна или превышает 50 000 грн (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такая отчетность должна подаваться до полного прекращения обязательств этого должника.
Банки Украины, финкомпании и кредитные союзы должны подавать в Нацбанк отчетность об активных операциях в следующие сроки:
- С 1 июля 2024 года, - информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4-6 части первой статьи 4 закона о финансовых услугах, а также информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями;
- С 1 октября 2024 года, - информацию в полном объеме.
Сообщается, что для обеспечения комфортного перехода участников рынка к выполнению новых требований регулятор временно не будет применять меры воздействия за нарушение указанных правил: к банкам - на отчетные даты 1 июля, 1 августа и 1 сентября 2024 года; к финансовым компаниям - на каждую отчетную дату в период с 1 июля до 1 декабря 2024 года; к кредитным союзам - на каждую отчетную дату в период с 1 июля 2024 года до 1 июня 2025 года.