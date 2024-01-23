ГСЧС: В Киеве изъяли боевую часть ракеты РФ, которая не взорвалась

Пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС ликвидируют последствия обстрела в Святошинском районе столицы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели нашли боевую часть ракеты Х-101, которая не разорвалась. Она была безопасно изъята.

По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы.

Что предшествовало:

Утренняя ракетная атака россиян по Украине 23 января натворила беды в пяти районах столицы и в области: в Киеве повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них находится в реанимации.