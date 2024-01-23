Трамп нарастил отрыв от Хейли накануне праймериз в Нью-Гэмпшире

С выбыванием Рона ДеСантиса из праймериз Республиканской партии Дональд Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в Нью-Гэмпшире, где голосование запланировано на 23 января. Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный Саффолкским университетом, NBC10 Boston и Boston Globe, сообщает Европейская правда.

Поддержка Трампа выросла на 3 процентных пункта в последнем опросе перед праймериз в штате во вторник, что дает ему преимущество в 60% против 38% в Хейли.

Опрос проводился с 21 по 22 января, погрешность составляет 4,4%.

В воскресенье губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил, что приостанавливает свою республиканскую президентскую кампанию, завершая борьбу за Белый дом непосредственно перед праймериз в Нью-Гэмпшире. ДеСантис заявил о своей поддержке Трампа.

Неудачный результат Никки Хейли в Нью-Гэмпшире может подавить энтузиазм ее доноров и расчистить путь Трампа в номинацию от республиканцев.

Ранее Хейли публично подвергла сомнению способность Трампа снова стать президентом.

Перед этим она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если он выиграет номинацию.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия конкурентов с соревнований за президентскую номинацию от Республиканской партии, чтобы не отвлекаться на праймериз в течение кампании.