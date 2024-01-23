Ракетный удар РФ по Харькову: количество погибших возросло до 6

Число погибших в результате российского ракетного удара по Харькову возросло до шести человек, сообщает Украинская правда.

Офис генпрокурора сообщил, что в больнице скончались двое раненых.

По информации ОГП, сначала количество погибших в результате обстрела Харькова возросло до пяти человек, 46 раненых.

Позже в прокуратуре сообщили, что спасатели также извлекли тело погибшей 21-летней девушки из-под завалов разрушенного ракетным ударом подъезда. Таким образом, количество погибших возросло до 6 человек.