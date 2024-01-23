Данилов: Нерешительность партнеров может помешать Украине одержать победу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что нерешительность международных партнеров может помешать Украине одержать победу в войне с российским агрессором, поэтому призывает их проявить смелость, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Данилов в Facebook.

"Дефицит смелости и решимости - главный риск, который сегодня существует и может помешать Украине достичь поставленных целей - уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения в развязанной им преступной войне.

И отваги не хватает не украинцам.

В этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного российского стада, ни главной путинской страшилки - ядерного оружия. Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии, - наши главные риски. Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинское кодло.

Вспомним изнурительные и длительные (когда время на вес золота) дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов...

Поэтому Украина и украинцы первые, кто подает пример смелости и твердости - стоять на наших позициях и домогаться выполнения справедливых требований. И в этом мы готовы идти настолько далеко, насколько это необходимо.

Противостояние незыблемостей - основное содержание этого этапа войны".