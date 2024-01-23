Россиийская блогерша получила подозрение за призывы к геноциду украинцев

Служба безопасности заочно сообщила о подозрении российскому блогерше Эльвине Боровковой, которая призывала к геноциду украинцев, сообщает Украинская правда.

По данным СБУ, девушка входит в пул пропагандистов Владимира Путина, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение гражданской инфраструктуры.

"Злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить тех, кто выжил".

Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль".

СБУ сообщает, что деструктивные видео блогера сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Сообщается, что экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Ей заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду). Блогерша находится в РФ.