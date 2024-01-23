Кабмин передает 9,6 млрд грн на закупку оружия и техники для ВСУ
Правительство направит Силам обороны Украины 9.6 млрд грн, полученных от военного НДФЛ, а остальное пойдет на ВПК и производство беспилотников, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Он напомнил, что средства налога на доходы физических лиц, которые платят военнослужащие, направлены в специальный фонд государственного бюджета.
"Таким образом, на этот год мы получили дополнительный ресурс — плюс 51 млрд грн на развитие оборонно-промышленного комплекса и более 43 млрд гривен — на производство дронов", — сказал Шмыгаль.
Кроме того, 10% от военного НДФЛ будут направлены напрямую военным частям.
"Поэтому сегодня передаем силам обороны 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты", — подчеркнул премьер-министр.