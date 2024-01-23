Кабмин передает 9,6 млрд грн на закупку оружия и техники для ВСУ

Правительство направит Силам обороны Украины 9.6 млрд грн, полученных от военного НДФЛ, а остальное пойдет на ВПК и производство беспилотников, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он напомнил, что средства налога на доходы физических лиц, которые платят военнослужащие, направлены в специальный фонд государственного бюджета.

"Таким образом, на этот год мы получили дополнительный ресурс — плюс 51 млрд грн на развитие оборонно-промышленного комплекса и более 43 млрд гривен — на производство дронов" , — сказал Шмыгаль.

Кроме того, 10% от военного НДФЛ будут направлены напрямую военным частям.